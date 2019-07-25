Командующий КСИР бросил вызов США в Сирии

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани призвал проиранские группировки в Сирии быть готовыми к войне с США, сообщает Anadolu со ссылкой на иранские источники.

Отмечается, что Сулеймани 25 июля прибыл в восточную сирийскую провинцию Дэйр-эз-Зор, где встретился с командирами проиранских группировок. Причиной визита иранского генерала стало возобновление США помощи отрядам оппозиционной Сирийской освободительной армии на юге Сирии.

Командующий призвал проиранские группировки быть готовыми к войне с США, дав им гарантию, что с режимом Асада в этом вопросе не будет никаких разногласий.

Касем Сулеймани также посетил район нефтяного месторождения T2 на границе Сирии и Ирака.