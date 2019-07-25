Партию Саакашвили обвинили в обесценивании лари

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил оппозиционное "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, в организации беспорядков на митингах в Тбилиси 20-21 июня, за которыми последовали экономический спад и рекордное обесценивание национальной валюты.

"Авантюристы, я имею в виду "Национальное движение" и ее вождя, сделали все за последние месяцы, чтобы положительная динамика, которая у нас была в экономике, остановилась и появился бы источник большого негатива", - передает ТАА слова грузинского премьера.

20 июня несколько тысяч человек провели в Тбилиси акцию протеста. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала 16 человек, в том числе бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, члена парламента от "Единого национального движения" Нику Мелия, которым предъявлены обвинения.

С 8 июля после вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию, а также решения Минтранспорта РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на российскую территорию РФ национальная валюта Грузии - лари - стала обесцениваться. 10 июля лари в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 за доллар. Через три дня лари вновь пошел на спад, достигнув в четверг отметки 2,91 за доллар.