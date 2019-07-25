Синоптики предупреждают метеозависимых людей

В субботу, 27 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки в основном не прогнозируются. Однако утром местами на полуострове возможны небольшие кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-25, днем 30-34 градуса тепла. В столице ночью 23-25, днем воздух прогреется до 33 градусов. Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 55-60%.

На пляжах Апшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воды составит 23-25 градусов.

В регионах республики осадков в основном также не ожидается, но ночью и вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются грозы и дожди, местами ливни, возможен град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 21-26, днем 34-39 градусов выше нуля, в горах 14-18, днем 22-27 градусов тепла.

В ближайший выходные на Апшероне ожидается преобладание слабого ветра и повышенной влажности, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.