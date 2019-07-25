Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:37

Недолго пришлось ждать министру финансов Самиру Шарифову, ранее открыто выразившему недовольство позицией международных рейтинговых агентств, упорно «не замечающих» успехи экономики Азербайджана после кризиса середины текущего десятилетия. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по банковской системе Азербайджана со «стабильного» до «позитивного». Правда, пока прогресс достигнут только в банковской сфере, хотя министр имел в виду экономику в целом. Но лиха беда, как говорится, только начало.

Долго пришлось выслушивать критику в свой адрес банковской системе страны, которую местные эксперты однозначно отмечали как звено, тормозящее всю экономику. Кстати, недавно и другое авторитетное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что банковский сектор страны является слабым звеном. Но, видимо, время идет, ситуация меняется, а банки Азербайджана набирают силу, чтобы потащить за собой экономику страны. Ведь прогноз отражает ожидания агентства относительно того, как будет меняться кредитоспособность банков в нашей банковской системе в течение прогнозного периода в 12-18месяцев. Что же дает основание Moody’s повышать прогноз банковского сектора на одну ступень в течение предстоящих года-полтора? Продолжающийся экономический рост и беспрецедентная поддержка домохозяйств со стороны государства – основные факторы, повлиявшие на присвоение «позитивного» прогноза банковскому сектору Азербайджана. Агентство, как и многие международные структуры, ожидает ускорения темпов экономического роста в стране до 3% в 2019-2020 годах с учетом благоприятных мировых цен на энергоносители, роста экспорта и увеличения доли ненефтяных секторов в структуре экономики. Проводимые правительством реформы должны положительно повлиять на рост экономики страны. Хотя в целом экономика остается уязвимой к изменениям цен на нефть, но происходящие положительные перемены не остаются незамеченными.

Но вернемся к банкам. Moody’s ожидает дальнейшего улучшения качества банковских активов благодаря расчистке балансов банков и поддержке домохозяйств со стороны государства. Здесь считают, что к концу 2020 года доля проблемных кредитов должна снизиться ниже 10%. А базовый сценарий агентства дает основание утверждать: показатели достаточности капитала банковской системы в целом будут стабильными благодаря повышению прибыли банков и росту активов, взвешенных с учетом риска. Что касается долларизации депозитов, то она последовательно снижается, хотя все еще остается самой высокой среди стран СНГ. Зато ликвидность в манатах улучшается благодаря дедолларизации пассивов по всей банковской системе и государственной поддержке. И, что интересно, Moody’s отмечает, что с улучшением кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики правительство теперь оказывает поддержку не отдельным банкам, а всему банковскому сектору. А это дает основание агентству считать, что к концу 2020 года доля проблемных кредитов в этом секторе страны опустится ниже 10%. Важное место в своем обзоре банковской системы Азербайджана Moody’s уделило и консолидации банковского сектора, которая на его взгляд, будет продолжаться. Сокращение числа банков в стране стало следствием пережитых финансовых трудностей, оно также отражает ограниченные возможности для развития банковского бизнеса. Сегодня же конкурентный ландшафт сместился в сторону крупных частных банков. Так, укрепились рыночные позиции крупнейших банков, в частности, Pasha Bank, Kapital Bank и Xalq Bank. Это произошло благодаря стремлению к повышению качества обслуживания на фоне закрытия 15 банков в последние годы, финансового оздоровления Межбанка и сокращения доли заемных средств небольшими банками.