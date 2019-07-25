Эрдоган: Турция развернет С-400 с апреля 2020 года

Санкции США, предусматривающие исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, не помешают Анкаре делать все необходимое для обеспечения своей безопасности, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Hürriyet.

"Исключение из программы F-35 не помешает нам обеспечить безопасность страны от любых угроз", - заявил глава турецкого государства.

Эрдоган также отметил, что закупленные у России С-400 будут развернуты в апреле 2020 года - после завершения монтажа комплексов и обучения персонала. По его словам, Турция не отступит от своей позиции и не позволит нанести ущерб своим интересам, чего бы это ни стоило.

Первые поставки российских С-400 начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.