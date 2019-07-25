Лондон крупно оштрафовал RT

Согласно результатам расследования, с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала. В программах затрагивались темы, вызывающие политические разногласия, и вопросы текущей политической повестки. В частности, обсуждалась реакция правительства Великобритании на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также сирийский конфликт.

Наказание каналу избрали с учетом тех шагов, которые RT сделал с начала расследования в декабре 2018 года, и с учетом того, что канал с тех пор больше не уличали в проявлениях пристрастности. Принятое решение в ведомстве считают адекватным.

В RT уже выразили возмущение тем, что Ofcom назначил каналу штраф без решения суда. Определить правомерность претензий регулятора к вещателю может только суд, заявили в компании, отметив, что штраф для RT "значительно" больше штрафов, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, "в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".