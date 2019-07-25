Лондон крупно оштрафовал RT
Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил вещания. Ведомство также обязало канал обнародовать краткое содержание этого решения, сообщает Интерфакс.
Согласно результатам расследования, с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала. В программах затрагивались темы, вызывающие политические разногласия, и вопросы текущей политической повестки. В частности, обсуждалась реакция правительства Великобритании на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также сирийский конфликт.
Наказание каналу избрали с учетом тех шагов, которые RT сделал с начала расследования в декабре 2018 года, и с учетом того, что канал с тех пор больше не уличали в проявлениях пристрастности. Принятое решение в ведомстве считают адекватным.
В RT уже выразили возмущение тем, что Ofcom назначил каналу штраф без решения суда. Определить правомерность претензий регулятора к вещателю может только суд, заявили в компании, отметив, что штраф для RT "значительно" больше штрафов, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, "в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".