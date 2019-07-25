Имение Гульнары Каримовой отдадут спортсменам

Имение Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана, расположенное в Бостанлыкском районе Ташкентской области, задумали передать узбекской Федерации триатлонного спорта. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Резиденция построена в зоне отдыха «Сижжак», на ее территории есть здание гостиницы, три бассейна, амфитеатр, коттедж и другие сооружения. Из недвижимого имущества, конфискованного у Каримовой, предлагается сделать учебно-тренировочный комплекс. На это выделят 15 миллиардов сумов.

Предложение о передаче имения уже поддержали почти все заинтересованные ведомства — министерство физической культуры и спорта, Олимпийский комитет страны, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре, Ассоциация футбола Узбекистана и сама Федерация триатлона.