Россия и Турция могут начать геологоразведку в Средиземноморье

Нефтяные компании России могут совместно с Турцией начать геологоразведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu сказал российский министр энергетики Александр Новак.

«У российских компаний в Средиземном море есть успешно реализуемые энергетические проекты. Например, «Роснефть» ведет работу на Зохре (месторождение газа в Египте). Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье», – цитирует российского министра ТАСС.

После того как на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра были найдены большие месторождения природного газа, Турция начала там геологоразведочные работы. В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море и заявила, что продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве. 15 июля страны ЕС одобрили санкции против Турции, Анкара в ответ пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра.