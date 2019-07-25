Банк Республика облегчил уплату таможенных платежей

Организация и индивидуальные предприниматели, занимающиеся импортными операциями и расчетами в международной торговле, могут воспользоваться выгодными услугами Банка Республика для защиты от финансовых рисков, которые могут возникнуть.

Уделяющий особое внимание корпоративному банкингу в стране Банк Республика включен в реестр кредитных организаций Государственного таможенного комитета.

Клиенты, которые осуществляют импортные операции на основании выданного банком гарантийного письма, получат льготный период для уплаты таможенной пошлины. Другими словами, банк гарантирует, что клиент оплатит таможенные сборы и пошлины клиента в течение указанного периода.

Клиенты, желающие получить гарантийное письмо, должны представить в банк документы о сроке и сумме гарантии, а также информацию об импортируемых товарах, выданных таможенным органам.

Кроме этого, Банк Республика предлагает своим клиентам другие виды гарантии на импорт и экспорт:

• Гарантия оплаты (payment guarantee)

• Тендерная гарантия (bid bound)

• Гарантия на выполнение обязательств (performance bond)

• Гарантия на возвращение аванса (advance payment guarantee)

• Гарантия выполнения гарантийных обязательств

• Гарантия на возвращение кредитных средств

• Авизо гарантий

• Выпуск гарантий на основании контргарантий других банков

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.