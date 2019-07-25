Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 8,25% с 8,5%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

«Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 8,5% до 8,25%», - сказал Э.Рустамов.

Нижний порог процентного коридора снижен с 6,5% до 6,25%, верхний - с 10,5% до 10,25%.

«Данное решение вступило в силу с 26 июля», добавил он.