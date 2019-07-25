США призвали Москву восстановить туризм и авиасообщение с Грузией

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд призвала Россию отменить ограничения на авиасообщение с Грузией и туризм, которые были введены 8 июля, передает российская газета Взгляд со ссылкой на местные СМИ.

«Сейчас, когда лидеры Грузии и России высказали готовность к стабилизации отношений, мы призываем Россию снять запрет на авиасообщение, разрешить своим гражданам приезжать в Грузию, чтобы восстановить контакты между народами», – заявила Руд грузинской телекомпании «Палитра», отметив, что «торгово-экономические отношения между Россией и Грузией отвечают интересам народов этих стран».

По ее словам, «правительство Грузии четко дало понять, что Грузия безопасна для туристов, в том числе российских».