Эльман Рустамов об инфляции в Азербайджане

В 2019 году в Азербайджане инфляция прогнозируется на уровне 4 ± 2 процента. Об этом на пресс-конференции журналистам сказал председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По оценкам Центробанка, стабилизирующие факторы, оказывающие влияние на инфляционные риски в Азербайджане, сохраняются. Об этом свидетельствуют и опросы. По словам Рустамова, в июне только 2,3 процента опрошенных отметили, что ожидают ускорения темпов инфляции. Это на 10 пунктов меньше, чем в марте.

Говоря об учетной ставке, глава Центробанка отметил, что ЦБА и впредь будет определять ее после анализа всех макроэкономических процессов в стране. Снижение учетной ставки является фактором уменьшения процентных ставок по кредитам, сказал Рустамов, добавив, что на них оказывают влияние и другие факторы.