Азербайджанский гимнаст стал призером Еврофестиваля в Баку

На завершающемся в Баку Европейском юношеском олимпийском фестивале у Азербайджана уже 22 медали – 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

Сегодня серебро для нашей страны завоевал юный гимнаст Самед Мамедли. Он занял 2-е место в упражнении на коне, показав результат 13,600 балла и уступив лишь спортсмену из Украины.

В общекомандном зачете Азербайджан на данный момент занимает 2-е место, уступая России, которая уверенно лидирует с 48 наградами (22-11-16). На 3-м месте Турция – 18 медалей (8-5-5).