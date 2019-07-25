Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии

Власти Румынии не пропустили транспорт с российскими танками Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2, которые должны были быть доставлены в Сербию.

Как сообщает телеканал Digi 24, речь идет о 30 танках и 30 бронетранспортерах. Контракт на их поставку был заключен еще в 2016 году. Информацию подтвердил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

В Белграде произошедшее назвали грубым нарушением Конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Отмечается, что распоряжение о запрете на транспортировку российских танков могло исходить от командования НАТО.