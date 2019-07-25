По версии следствия, Гусейнов в 2009 году начал терять долю на региональном рынке оптовой продажи овощей и решил устранить конкурента. Сговорился со знакомым Самитом Мардановым, который как раз задолжал этому же человеку 50 тысяч долларов.

Прокуратура Ульяновска передала в суд уголовное дело 61-летнего Искендера Гусейнова. В 2009 году он нанял киллеров, чтобы убить конкурента по бизнесу. Киллеры ошиблись и стреляли не в тех – в местного таможенника и его жену. Потерпевшие выжили, исполнителей уже осудили, а вот Гусейнов ударился в бега. Задержали его только этой весной.

Исполнителем мужчины выбрали ранее судимого жителя Ижевска Хасана Дагаева. Тот сколотил для дела банду. Заказанный бизнесмен ездил только с охраной, поэтому три месяца за ним следили и выбирали время и место нападения.

В назначенный день киллер спрятал оружие в букете цветов и стал ждать предпринимателя возле его дома на 2-м переулке Мира. Получив команду от Дагаева и увидев подъехавший автомобиль, расстрелял из пистолета с глушителем вышедших мужчину и женщину.

Но преступники перепутали машину – киллер стрелял в сотрудника ульяновской таможни и его жену. Они в итоге выжили – спасли медики.

Дагаев продолжил следить за бизнесменом. Для прикрытия ходил по городу со знакомой, якобы они пара. Позже он приказал "убрать" женщину, но один из членов банды вместо нее застрелил другого человека и выдал его могилу за могилу девушки.

В итоге злоумышленников задержали до того, как они еще раз попробовали убить бизнесмена. Участники банды в 2011 году получили от 11 до 19 лет лишения свободы, но Гусейнов скрылся – по поддельным документам жил в Украине и Азербайджане. 12 марта его задержали в Московской области и арестовали.

Мужчине предъявлено обвинение в пособничестве в участии в банде, организации покушения на убийство, организации приготовления к убийству двух человек. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело передано в суд, сообщила сегодня прокуратура области.