Межбанк представил еще один кредитный продукт для предпринимателей

Международный банк Азербайджана запустил новый кредитный продукт с целью поддержки развития корпоративного бизнеса. Новый кредитный продукт, предлагаемый банком, называется «Финансирование инвойсов». Корпоративные клиенты, в том числе малые и средние предприниматели, могут воспользоваться этим продуктом с целью погашения дебиторских долгов по выставленным инвойсам. Для этого Международный банк Азербайджана выделяет корпоративным клиентам кредитный лимит в размере до 80% от суммы, указанной в инвойсе.

Преимущества кредита "Финансирование инвойсов":

• Сумма кредита - до 500 000 манатов.

• Срок кредита - до 12 месяцев

• Годовая процентная ставка - начиная с 15%

Данный кредит, можно получить в отделениях Международного банка Азербайджана. Для получения дополнительной информации о возможностях, созданных банком в сфере бизнес-кредитования, и оформления онлайн заказа выбранного кредитного продукта необходимо пройти по ссылке https://www.ibar.az/az/internet-banking/corporate-internetbank/biznes-krediti-onlayn-sifari-et/, также можно позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса Международного банка Азербайджана Ульви Гасымов, сказал: «Этот новый продукт, предлагаемый нашим банком, предоставит предпринимателям более гибкий доступ к финансовым ресурсам и будет стимулировать развитие их бизнеса. В частности, этот продукт расширит доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут воспользоваться этой возможностью, обратившись в наши филиалы, а также оформив онлайн-заявку на кредит на корпоративном сайте банка».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.