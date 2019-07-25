Ильхам Алиев создает новый кадровый резерв страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş. Согласно распоряжению, конкурс Yüksəliş учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.
В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет, председателем которого стала завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева.
В Оргкомитет также вошли министр по налогам Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, министр образования Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, помощник первого вице-президента Азербайджана Анар Алакбаров, депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и генеральный директор Общественного теле- и радиовещания Балакиши Гасымов.
Оргкомитету поручается осуществлять общее руководство и контроль над проведением конкурса, создать рабочую группу в связи с осуществлением координационных работ по конкурсу, и назначить заместителя министра молодежи и спорта руководителем рабочей группы, утвердить правила проведения конкурса. Рабочая группа должна определить структуру, которая обеспечит проведение конкурса.
В качестве полномочного органа по осуществлению текущих работ по конкурсу назначается Министерство молодежи и спорта.
Для осуществления текущих работ по конкурсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Министерству молодежи и спорта выделяется один миллион манатов.