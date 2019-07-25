Ильхам Алиев создает новый кадровый резерв страны

В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет, председателем которого стала завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş. Согласно распоряжению, конкурс Yüksəliş учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

В Оргкомитет также вошли министр по налогам Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, министр образования Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, помощник первого вице-президента Азербайджана Анар Алакбаров, депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и генеральный директор Общественного теле- и радиовещания Балакиши Гасымов.

Оргкомитету поручается осуществлять общее руководство и контроль над проведением конкурса, создать рабочую группу в связи с осуществлением координационных работ по конкурсу, и назначить заместителя министра молодежи и спорта руководителем рабочей группы, утвердить правила проведения конкурса. Рабочая группа должна определить структуру, которая обеспечит проведение конкурса.

В качестве полномочного органа по осуществлению текущих работ по конкурсу назначается Министерство молодежи и спорта.

Для осуществления текущих работ по конкурсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Министерству молодежи и спорта выделяется один миллион манатов.