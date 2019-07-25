Почти идеальный футбол «Нефтчи» По итогам победы в Туле
Тула. Среда, 24 июля. 19:00 по местному времени. Предматчевая пресс-конференция главного тренера «Нефтчи» Роберто Бордина после почти 15 часов, проведенных в пути им и его командой.
Устали все, в том числе и азербайджанские журналисты, прибывшие в Тулу вместе с «Нефтчи». А потому одним из первых звучит напрашивающийся вопрос: как 6-часовая задержка рейса Баку – Москва и утомительная 3-часовая поездка на автобусе из аэропорта Внуково в Тулу отразятся на команде во время завтрашней игры?
Наверное, большинство тренеров в такой ситуации, воспользовавшись случаем, подстелили бы себе соломку на случай возможного поражения. Но Роберто Бордин, к моему удивлению, не стал перестраховываться, а четко заявил, что сегодняшней усталости завтра уже не будет.
Вообще, итальянец изначально был абсолютно спокоен, даже в те моменты, когда сотрудники бакинского аэропорта объявляли о том, что посадка на рейс вновь задерживается. Думаю, что спокойствие и уверенность Бордина передались команде в матче с «Арсеналом».
«Нефтчи» сыграл против тульской команды так, как и должен был. Было известно – об этом мы писали и в день матча, - что «Арсенал» команда контратакующая, она испытывает большие сложности, когда играет против сильно укрепленной обороны соперника. И «Нефтчи» взял в тиски игроков «Арсенала» в центре поля, не позволяя начинать атаки, а если хозяевам удавалось пройти первый редут, то уж на подступах к штрафной площади их выпады глохли окончательно.
В такой ситуации «Арсенал» мог рассчитывать лишь на стандартные положения и игру в воздухе. Пару раз подопечным Игоря Черевченко действительно удавалось угрожать воротам после «стандартов», но уверенно играл голкипер «Нефтчи» Салахат Агаев, который в целом провел очень хороший матч.
Было понятно, что «Арсенал» ради усиления атакующих действий будет все больше и больше открываться, и у «Нефтчи» появится шанс. Такой момент настал в конце первого тайма. Квартет с участием Рауфа Алиева, Стивена Джозеф-Монроза, Эмина Махмудова и Дарио Фредерико убежал в контратаку, которую точным ударом завершил последний.
Но впереди был еще второй тайм, в котором у «Арсенала», по идее, уже должно было пройти волнение от дебюта в еврокубках. Ожидалось, что уж теперь-то хозяева навалятся на ворота «Нефтчи», однако можно сказать, что вторые 45 минут бакинский клуб провел даже лучше, чем первый.
Тренерский штаб «Нефтчи» здорово подготовился к матчу, а футболисты великолепно выполнили тренерскую установку. Для полного счастья не хватило лишь второго гола, ведь моменты у «Нефтчи» были. 2:0 — это было бы просто идеально. Но и победа с разницей в один мяч в гостях – отличный результат.
Пытаясь вспомнить, когда в последний раз азербайджанские клубы так здорово выглядели в матчах против соперников, считавшихся фаворитами, поймал себя на мысли, что примерно так же здорово играл «Карабах» в исторических матчах Лиги чемпионов против «Копенгагена» (1:0, 1:2) и «Атлетико» (0:0, 1:1). Те игры проходили на стадии плей-офф и на групповом этапе.
«Нефтчи» от попадания в группу еще далек. Для начала надо пройти «Арсенал». Ответная игра, запланированная на 1 августа, будет, возможно, еще более сложной, но фаворит в этой паре уже поменялся. Теперь это «Нефтчи».