Десятки подростков штурмовали полицейский участок в Германии

Около пятидесяти подростков пытались штурмовать полицейский участок в баварском городе Штарнберг. Об этом пишет Spiegel Online.

В участке находился задержанный за агрессивное поведение друг компании, и ребята пытались его вызволить.

Подросток был задержан пьяным во время церемонии школьного выпуска. Его привезли в отделение, затем к зданию подошла толпа молодых людей. Подростки начали бросать в участок бутылки, попытались взломать входную дверь, им удалось разбить одно из окон. Они требовали отпустить друга. Наряд полиции успокоил хулиганов.

Будут ли применены к ним санкции, не уточняется.