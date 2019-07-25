Кабмин Украины рассмотрит вопрос об увольнении Кличко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен вынести на рассмотрение правительства вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, он подтвердил опубликованную ранее информацию «Украинской правды», хотя по закону все главы местных администраций увольняются после избрания нового президента.

В эфире радио «Новое время» Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Кличко будет обсуждаться на ближайшем заседании кабмина, отметив, что все предыдущие решения такого характера были поддержаны.

Премьер напомнил также, что итоговое решение об увольнении чиновников принимает президент, а кабмин лишь проводит дискуссии на эту тему.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил кабмин снять Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Назначение нового главы КГГА планируется не ранее чем в конце сентября.