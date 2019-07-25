Эрдоган ответил на ультиматум США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре рассказал, что намерен предпринять, если Вашингтон откажется продать Анкаре истребители F-35.

"Вы не даете нам F-35? Пусть тогда не обижаются, мы по этой теме примем меры, будем искать варианты в другом месте", - цитирует главу турецкого государства РИА Новости.

Напомним, власти США ранее сообщили о решении исключить Турцию из программы F-35 после старта поставок в страну российских ЗРК С-400. В свою очередь глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что при наличии у Турции желания Россия готова поставить ей многоцелевые истребители Су-35.