Неизвестные приехали в грузовой терминал самого оживленного аэропорта Южной Америки на черных машинах, замаскированных под полицейские. Сами они также были одеты в форму стражей порядка, у одного из них было оружие.

Злоумышленники, притворившись полицейскими, украли 750 килограммов золота и других драгоценных металлов из аэропорта бразильского Сан-Паулу, передает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Они приказали сотрудникам загрузить золото в один из автомобилей, взяли двух человек в заложники и скрылись. Общая стоимость похищенного оценивается в 40 миллионов долларов. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Folha de S.Paulo сообщает, что накануне ограбления злоумышленники захватили в заложники семью одного из сотрудников аэропорта, чтобы получить от него нужную им информацию. После кражи всех их освободили.

«Полицейские» машины обнаружили брошенными в 12 километрах от места преступления на частной территории. Ее владельцы проходят по делу как свидетели. Очевидцы сообщили, что преступники перегрузили добычу в белые автомобили и уехали. Их также нашли, однако где именно — не указывается.

Золото должны были отправить в Цюрих и Нью-Йорк.