Лавров призвал Иран к терпению

Москва призывает Тегеран проявлять выдержку и терпение, отмечая, что Иран добросовестно выполняет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши американские коллеги не просто вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был одобрен Совбезом ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию Совета безопасности, имеющую юридически обязывающий характер. Призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, отмечаем, что они по-прежнему добросовестно выполняют ДНЯО, Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительный протокол к нему", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС, передает РИА Новости.

Контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать его обязательства по СВПД в одностороннем порядке, когда остальные участники, прежде всего наши западные коллеги, этого не делают, - добавил российский министр, призвав европейскую тройку осознать свою ответственность за сохранение "ядерной сделки".