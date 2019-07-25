Министр Рамин Гулузаде встретился с послом США

На встрече, состоявшейся в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах телекоммуникаций, инноваций, информационных и высоких технологий.

Стороны коснулись проведенной в Азербайджане работы в связи с лицензированным программным обеспечением, намеченных проектов в этой области, а также организации совместно с такими авторитетными американскими компаниями, как Microsoft и Oracle, просветительских мероприятий на темы охраны прав интеллектуальной собственности и кибербезопасности.

Кроме того, на встрече был обсужден вопрос организации на 25-й, юбилейной Международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel-2019 национального павильона США, в котором будут демонстрироваться продукция и решения американских технологических компаний.