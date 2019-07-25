Посольство: Спасенных иранских моряков везут в Баку

Экипаж иранского сухогруза «Шабахенг», затонувшего в результате бедствия вблизи порта Ленкорань, сегодня вечером будет доставлен в Баку, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на посольство Ирана.

«Все девять членов экипажа сухогруза приблизительно в 22:00 по бакинскому времени будут доставлены в Баку», - сказал представитель посольства, не уточнив при этом состояние членов экипажа.

«Пока информации об этом нет. Кроме этого, не ясно, каким образом и когда они будут отправлены в Иран», - отметили в дипмиссии.

Напомним, сегодня, в 14:15, в Государственное морское агентство Азербайджана поступила информация о терпящем бедствие иранском сухогрузе «Шабахенг». К операции по спасению иранских моряков были подключены вертолеты МЧС, а также сторожевой корабль Госпогранслужбы. Были спасены девять членов экипажа. После спасения экипажа сухогруз утонул.