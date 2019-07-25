Миллиардера Мкртчяна хотят посадить на девять лет

Гособвинение России обратилось в Московский городской суд назначить украинскому бизнесмену армянского происхождения, главе корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и Русской горно-металлургической компании (РГМК) Олегу Мкртчяну, обвиняемому в мошенничестве на 1 млрд рублей, девять лет колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"В ходе прений сторон в Мосгорсуде гособвинитель попросил назначить Мкртчяну наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил для подсудимого дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал источник агентства.

С учетом закрытости процесса в Московском городском суде защита подсудимого отказалась комментировать дело в отношении своего подзащитного. Дата вынесения приговора также не известна.

Олег Мкртчян был задержан в Москве в феврале 2018 года. Согласно обвинению, в 2009-2013 годах он получил кредит от Внешэкономбанка на развитие корпорации ИСД, однако перевел часть средств несколькими траншами на оффшорные счета для личных проектов. Судом ранее был наложен арест на имущество бизнесмена в размере 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости и имущества числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК), которая является одной из основных металлургических компаний РФ. Вину Мкртчян не признает. Согласно рейтингу журнала "Фокус", Мкртчян занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году. Его состояние оценивается в $1,25 млрд. Он имеет гражданства Украины и России.