Увеличились валютные резервы Центробанка

В первой половине 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 9,4 процента, составив 49 млрд долларов. Об этом сказал на пресс-конференции журналистам председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

«По итогам первого полугодия стратегические валютные резервы страны превысили $49 млрд, увеличившись с начала года на $4,2 млрд", - сказал Рустамов.

Отметим, что стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.