Обанкротился и закрывается известный модный дом

Суд Парижа принял решение о скорейшей ликвидации обанкротившегося модного дома Sonia Rykiel из-за того, что на него не нашлось финансово надежных покупателей. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Шесть магазинов бренда, которые находятся в Париже и Монако, будут проданы, 134 сотрудника компании уволят.