Обанкротился и закрывается известный модный дом

Суд Парижа принял решение о скорейшей ликвидации обанкротившегося модного дома Sonia Rykiel из-за того, что на него не нашлось финансово надежных покупателей. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Шесть магазинов бренда, которые находятся в Париже и Монако, будут проданы, 134 сотрудника компании уволят.

Суд рассмотрел около десяти заявок от кандидатов на приобретение дома моды, но они были признаны ненадежными и отклонены. В том числе, как пишет, The Business of Fashion, было отклонено предложение о покупке, поступившее от компании Levy, которая занимается продажей недвижимости.

Напомним, в 2018 году убытки Sonia Rykiel составили 30 миллионов евро. В апреле этого года дом моды признали банкротом. Сложности у компании начались после смерти дизайнера, основателя дома Сони Рикель в 2016 году из-за падения продаж. Дом моды она основала в 1968 году.

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