Обанкротился и закрывается известный модный дом
Суд Парижа принял решение о скорейшей ликвидации обанкротившегося модного дома Sonia Rykiel из-за того, что на него не нашлось финансово надежных покупателей. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Шесть магазинов бренда, которые находятся в Париже и Монако, будут проданы, 134 сотрудника компании уволят.
Established in the 1960s, @soniarykiel will be closing its doors. Best known for its striped knits made famous by #AudreyHepburn, the Parisian label symbolized the spirit of 1960s Paris. Photo by @gettyimages. pic.twitter.com/f2dXZgBnAn— Fashion Week (@FashionWeek) 25 июля 2019 г.
Суд рассмотрел около десяти заявок от кандидатов на приобретение дома моды, но они были признаны ненадежными и отклонены. В том числе, как пишет, The Business of Fashion, было отклонено предложение о покупке, поступившее от компании Levy, которая занимается продажей недвижимости.
Напомним, в 2018 году убытки Sonia Rykiel составили 30 миллионов евро. В апреле этого года дом моды признали банкротом. Сложности у компании начались после смерти дизайнера, основателя дома Сони Рикель в 2016 году из-за падения продаж. Дом моды она основала в 1968 году.