В Украине назвали главного претендента на пост премьера

Правительство Украины после победы на парламентских выборах президентской партии «Слуга народа» может возглавить заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук. Об этом сообщает радио «Новое время» со ссылкой на источники.

Согласно информации, кандидатуру Гончарука в Офисе президента рассматривают «очень серьезно».

Гончарук был назначен на пост заместителя главы Офиса президента Зеленского 28 мая. По его словам, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в штабе партии «Слуга народа» заявил, что будущий премьер-министр должен быть «гуру экономики» и уметь брать на себя большую ответственность. «Хотим, чтобы это был мощный независимый человек», - сказал президент Украины.