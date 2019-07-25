В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали появление новых функций в мессенджере. По словам специалистов, сейчас они тестируют ряд обновлений для следующей версии приложения на платформе iOS , пишет портал WABetaInfo.

Так, в чатах WhatsApp появятся закрепленные предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений. Также пользователям станет доступна функция быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов. С ее помощью можно будет вносить изменения в изображения, не выходя из мессенджера. Такое нововведение будет доступно также владельцам устройств на платформе Android.

Кроме того, команда WhatsApp работает над возможностью предварительного прослушивания голосовых сообщений в push-уведомлениях. Отмечается, что нововведения должны быть включены в официальное обновление, дата выхода которого не раскрывается.