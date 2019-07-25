В России подорожал бензин

В России производители бензина повысили цены в июне на 8,6 процента по сравнению с маем, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

В числе регионов, где топливо на заправках подорожало сильнее всего, оказались Татарстан (+2,5 процента), Тува (+1,7 процента) и Новосибирская область (+1,6 процента). В целом повышение цен зафиксировано в 13 субъектах.

Отмечается, что с начала 2019 года розничные цены на топливо возросли на 1,4 процента, тогда как цены производителей упали на 4,9 процента.