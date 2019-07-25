Поприветствовав высокого гостя, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров в первую очередь поблагодарил Эрла Литценбергера за визит, затем рассказал о проведенных работах в области развития адвокатуры, в особенности об увеличении числа адвокатов, повышении их профессионализма, а также о придаваемом Коллегией значении международным связям.

Сегодня делегация во главе с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергом посетила Коллегию адвокатов, где встретилась с ее руководством и адвокатами.

В ходе встречи посол был проинформирован о работах, проведенных в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике», а также указом главы государства «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».

В своем выступлении Анар Багиров оценил визит посла США в Коллегию как вклад, способствующий повышению авторитета адвокатуры в стране.

На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития профессии адвоката, упрощения процесса приема в адвокаты, Стороны обменялись мнениями по важным вопросам.

В свою очередь посол США поблагодарил руководство Коллегии адвокатов за гостеприимство и искренний обмен мнениями, выразил заинтересованность в сотрудничестве с Коллегией, американских адвокатов с их азербайджанскими коллегами.