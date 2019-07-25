Гедабекский фестиваль обеспечили бесперебойным электричеством
Сегодня в рамках плана мероприятий ОАО «Азеришыг» в 2019 году по реконструкции региональных и поселковых сетей электроснабжения в Гедабекский район отправлена очередная партия оборудования.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Танрыверди Мустафаев.
По его словам, в район отправлены четыре комплекта деталей трансформаторных пунктов, километры кабеля, опоры и другое необходимое оборудование.
«В настоящее время оборудование уже в Гедабеке. Оно будет использовано для улучшения электроснабжения Планкенд, Паракенд и других сел района. Это значит, что в целом улучшится электроснабжение около трех тысяч жителей», - сказал он.
Представитель ведомства также сказал, что «Азеришыг» принял все необходимые меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения во время «Национального фестиваля Яйлаг».
«Кроме того, чтобы исключить перебои в подаче электроэнергии во время фестиваля мы предоставили запасной генератор», отметил глава пресс-службы ОАО.
Пресс-секретарь добавил, что представляемое им ведомство также продолжает работу по улучшению электроснабжения отдаленных горных регионов и сел.
«Эта работа также будет продолжена во второй половине 2019 года. Основная наша задача, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, - осуществление бесперебойного, качественного электроснабжение абонентов Баку и других регионов и сел», - сказал Мустафаев.