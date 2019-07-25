Гедабекский фестиваль обеспечили бесперебойным электричеством

Сегодня в рамках плана мероприятий ОАО «Азеришыг» в 2019 году по реконструкции региональных и поселковых сетей электроснабжения в Гедабекский район отправлена очередная партия оборудования.

По его словам, в район отправлены четыре комплекта деталей трансформаторных пунктов, километры кабеля, опоры и другое необходимое оборудование.

«В настоящее время оборудование уже в Гедабеке. Оно будет использовано для улучшения электроснабжения Планкенд, Паракенд и других сел района. Это значит, что в целом улучшится электроснабжение около трех тысяч жителей», - сказал он.