Трамп ответит на «глупость Макрона» пошлинами на французское вино
США введут налог на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего дополнительными сборами компании технологического сектора. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
«Франция только что ввела цифровой налог на замечательные американские технологические компании. Если кто-то облагает их налогом, это должна быть их родная страна, США. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях по поводу глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!» — отметил глава Белого дома.
Как пишет ТАСС, 11 июля сенат Франции принял проект закона о налогообложении крупнейших компаний, которые предлагают цифровые услуги. Этот налог затронет прибыль IT-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Действие нового закона распространяется на все IT-компании, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции и чья деятельность включает в себя рекламу в Сети, продажи в интернете или работу платформ-агрегаторов информации.
Налог уже получил неофициальное название GAFA по первым буквам в названиях крупнейших компаний, которые он затронет в первую очередь: Google, Apple, Facebook и Amazon.