Трамп ответит на «глупость Макрона» пошлинами на французское вино

США введут налог на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего дополнительными сборами компании технологического сектора. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Франция только что ввела цифровой налог на замечательные американские технологические компании. Если кто-то облагает их налогом, это должна быть их родная страна, США. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях по поводу глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!» — отметил глава Белого дома.