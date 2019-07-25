Шэн Сию, специально для haqqin.az 22:40

Госдепартамент США на днях выразил серьезную обеспокоенность тем, что Камбоджа готова, якобы, предоставить свою территорию для строительства там китайской военной базы. «Это худшая из всех новостей, которые о нас когда-либо выдумывали», - заявил в ответ премьер-министр страны Хун Сен.

Китайские военные базы, а точнее - их возможное появление в той или иной стране - одна из самых излюбленных тем для западных СМИ. Только за последний год эти базы возникали в фантазиях пишущей братии в Афганистане, в Венесуэле, в Пакистане, в Таджикистане. И вот теперь очередь дошла до Камбоджи. Хотя зарубежная военная база у КНР всего одна - в Джибути, но мир категорически отказывается в это верить. Как так - страна с огромным военным потенциалом, проецирующая свое влияние по всему миру и вдруг не имеет военных баз? Да быть такого не может, они наверняка есть, просто китайцы их скрывают. Более того, эта уверенность приводит к тому, что журналисты порой действительно «видят» китайские военные базы в разных странах. Правда, выезжающие для проверки их информации вполне серьезные люди, дипломаты и «географы» в штатском, но с цепким взглядом, короткой стрижкой и неистребимой военной выправкой, в указанных координатах ничего подобного не обнаруживают.

Но - тут перед нами совершенная мистика. То ли местные горячительные напитки злоупотребляются журналистами на жаре, то ли мы имеем дело с неким природным феноменом, вроде летающих тарелок или снежного человека - видеть-то их видят многие, но вот вещественных доказательств - никаких. Между тем, «появление» китайских военных баз в той или иной стране имеет свои железные закономерности. Если страна находится на одной из ключевых точек инициативы «Пояс и Путь», если там реализуется какой-нибудь один китайский бизнес-проект, а то и несколько, если страна набрала у Пекина кредитов на суммы, превышающие ее платежеспособность - все. Обязательно надо ждать информации о появлении там очередной, невидимой никому кроме авторов этой сенсационной новости, китайской военной базы. А иногда достаточно просто заметить в стране группу китайских военных, прибывших туда либо по международному обмену, либо в качестве инструкторов по изучению военной техники, либо вообще работающих в местном аппарате военного атташе при посольстве КНР - и сенсация готова. Недавно, кстати, таким способом журналисты обнаружили целый «батальон китайского спецназа в Венесуэле». Хотя - не стоило и искать. Китайские военнослужащие в Каракасе известны поименно. Все 126 человек. И все - именно из перечисленных выше категорий - стажеры программ обмена, инструктора, сотрудники атташата.

Все эти мифы происходят из-за категорического непонимания специфики китайской внешней политики, принципы которой совершенно иные, чем у Запада. Что такое военная база для тех же США? В первую очередь - это демонстрация флага, сигнал окружающим - здесь сфера наших интересов, проходите мимо. Кроме того, военная база - это такое замечательное место, откуда, в случае необходимости можно подкорректировать политику страны пребывания, а то и вовсе - физически покритиковать деятелей местного режима. Ну и, разумеется, это точка, откуда можно проводить операции в соседних государствах.

Что такое военная база для Китая? В первую очередь – это вызов, провокация конфликта, крепость, которую имеет строить только тогда, когда ты ожидаешь в этом месте наступления врага. С этой точки зрения зарубежная военная база для Пекина – это совсем не укрепление своих позиций в какой-то точке земного шара, а излишнее обременение, могущее привести к ненужным осложнениям. Что же до возможности влиять на местную политику… Для этого у Китая есть совершенно другие инструменты – деньги и долги. Возьмем ту же Камбоджу. За последние два года Китай в рамках инициативы «Пояс и Путь» выдал стране 600 миллионов долларов. Еще два миллиарда Камбоджа получила на развитие инфраструктуры. Заспанный и вялый, но крайне удачно расположенный на побережье Сиануквиль стал центром китайских инвестиций. В этом захолустном ранее городке работает сейчас почти сотня казино, обслуживающих исключительно китайских посетителей, и создана особая экономическая зона – только для китайских компаний. И, заключительный штрих как контрольный выстрел – 90% бизнеса в этом стратегически важном пункте, контролирующем 20% береговой линии Камбоджи, принадлежит китайцам.