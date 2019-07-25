Вот когда Китай начнет строить свои военные базы… наш комментарий
Госдепартамент США на днях выразил серьезную обеспокоенность тем, что Камбоджа готова, якобы, предоставить свою территорию для строительства там китайской военной базы. «Это худшая из всех новостей, которые о нас когда-либо выдумывали», - заявил в ответ премьер-министр страны Хун Сен.
Китайские военные базы, а точнее - их возможное появление в той или иной стране - одна из самых излюбленных тем для западных СМИ. Только за последний год эти базы возникали в фантазиях пишущей братии в Афганистане, в Венесуэле, в Пакистане, в Таджикистане. И вот теперь очередь дошла до Камбоджи.
Хотя зарубежная военная база у КНР всего одна - в Джибути, но мир категорически отказывается в это верить. Как так - страна с огромным военным потенциалом, проецирующая свое влияние по всему миру и вдруг не имеет военных баз? Да быть такого не может, они наверняка есть, просто китайцы их скрывают.
Более того, эта уверенность приводит к тому, что журналисты порой действительно «видят» китайские военные базы в разных странах. Правда, выезжающие для проверки их информации вполне серьезные люди, дипломаты и «географы» в штатском, но с цепким взглядом, короткой стрижкой и неистребимой военной выправкой, в указанных координатах ничего подобного не обнаруживают.
Но - тут перед нами совершенная мистика. То ли местные горячительные напитки злоупотребляются журналистами на жаре, то ли мы имеем дело с неким природным феноменом, вроде летающих тарелок или снежного человека - видеть-то их видят многие, но вот вещественных доказательств - никаких.
Между тем, «появление» китайских военных баз в той или иной стране имеет свои железные закономерности. Если страна находится на одной из ключевых точек инициативы «Пояс и Путь», если там реализуется какой-нибудь один китайский бизнес-проект, а то и несколько, если страна набрала у Пекина кредитов на суммы, превышающие ее платежеспособность - все. Обязательно надо ждать информации о появлении там очередной, невидимой никому кроме авторов этой сенсационной новости, китайской военной базы.
А иногда достаточно просто заметить в стране группу китайских военных, прибывших туда либо по международному обмену, либо в качестве инструкторов по изучению военной техники, либо вообще работающих в местном аппарате военного атташе при посольстве КНР - и сенсация готова.
Недавно, кстати, таким способом журналисты обнаружили целый «батальон китайского спецназа в Венесуэле». Хотя - не стоило и искать. Китайские военнослужащие в Каракасе известны поименно. Все 126 человек. И все - именно из перечисленных выше категорий - стажеры программ обмена, инструктора, сотрудники атташата.
Все эти мифы происходят из-за категорического непонимания специфики китайской внешней политики, принципы которой совершенно иные, чем у Запада.
Что такое военная база для тех же США? В первую очередь - это демонстрация флага, сигнал окружающим - здесь сфера наших интересов, проходите мимо. Кроме того, военная база - это такое замечательное место, откуда, в случае необходимости можно подкорректировать политику страны пребывания, а то и вовсе - физически покритиковать деятелей местного режима. Ну и, разумеется, это точка, откуда можно проводить операции в соседних государствах.
Что такое военная база для Китая? В первую очередь – это вызов, провокация конфликта, крепость, которую имеет строить только тогда, когда ты ожидаешь в этом месте наступления врага. С этой точки зрения зарубежная военная база для Пекина – это совсем не укрепление своих позиций в какой-то точке земного шара, а излишнее обременение, могущее привести к ненужным осложнениям.
Что же до возможности влиять на местную политику… Для этого у Китая есть совершенно другие инструменты – деньги и долги.
Возьмем ту же Камбоджу. За последние два года Китай в рамках инициативы «Пояс и Путь» выдал стране 600 миллионов долларов. Еще два миллиарда Камбоджа получила на развитие инфраструктуры. Заспанный и вялый, но крайне удачно расположенный на побережье Сиануквиль стал центром китайских инвестиций. В этом захолустном ранее городке работает сейчас почти сотня казино, обслуживающих исключительно китайских посетителей, и создана особая экономическая зона – только для китайских компаний. И, заключительный штрих как контрольный выстрел – 90% бизнеса в этом стратегически важном пункте, контролирующем 20% береговой линии Камбоджи, принадлежит китайцам.
Политолог Софал Ур, блестящий знаток региона и глубокого ума человек, справедливо заметил по этому поводу в своем комментарии для haqqin.az: «Китаю нужен Хун Сен, Хун Сену и всей нашей стране чтобы развиваться нужны китайские кредиты. Но эти кредиты - как паутина, попав в которую уже невозможно выпутаться… В итоге, если Камбоджа скажет Пекину «нет», как вы думаете, продолжит ли Китай инвестировать в нее?»
Зачем в таком месте создавать и содержать военную базу?
Конечно, все может измениться, и Пекин окажется на грани военного противостояния с одним или даже группой государств. Вот тогда, уверен, китайские базы на угрожающих КНР направлениях станут реальностью. Причем, будут строиться с необычайной скоростью, на вдоль и поперек изученной китайскими военными местности, при безоговорочном одобрении и полной поддержке прикормленных местных властей.
Ну а пока этот угрожающий период не наступил, зарубежные китайские военные базы - из области мифов или же пропаганды. Сегодня у Пекина нет задач, для решения которых ему необходимо военное присутствие на иностранной территории. Он пока - сосредотачивается.