В Африке заинтересовались турецкими броневиками
Турецкий производитель военных транспортных средств - компания Katmerciler впервые поставит свою продукцию в Африку. Речь идет о поставках бронеавтомобиля Hızır, разработанного инженерами компании. Об этом сообщает Anadolu.
Первый зарубежный заказ на бронеавтомобиль Hızır Katmerciler получила из Африки на 20,7 миллиона долларов. Поставки намечено завершить в 2019-2020 годах.
Бронеавтомобиль Hızır уже поступил на вооружение турецких погранвойск. Броневик, в частности, обладает высокими боевыми характеристиками, мощным двигателем в своем классе, обеспечивает хорошую защиту от мин и самодельных взрывных устройств, соответствует стандартам НАТО, отличается высокой маневренностью в сочетании с мощным двигателем в 400 лошадиных сил. Бронеавтомобиль многофункционален, имеет низкую себестоимость и прост в эксплуатации.