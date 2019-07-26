В офис Навального пришли с обысками

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета РФ, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Как пишет «Коммерсант», Ивану Жданову причины визита сотрудников полиции и СКР пока не известны.