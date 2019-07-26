В офис Навального пришли с обысками
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета РФ, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Как пишет «Коммерсант», Ивану Жданову причины визита сотрудников полиции и СКР пока не известны.
Вечером с обыском также пришли к родителям мундепа по району Зюзино, экс-кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, который связывает обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии.
Ранее обыски прошли еще у нескольких экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму получили повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий).