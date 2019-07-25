Командующего ядерными силами обвинили в секс-домогательствах

В домогательствах Хайтена обвинила полковник Кэтрин Сплетстосер. Тот, по ее словам, в декабре 2017 года после конференции в Калифорнии зашел к ней в номер и сел на кровать. После этого начались приставания. Полковник отметила, что генерал и в других случаях позволял себе непристойные прикосновения, передает РИА Новости.

Жалоба военнослужащей была рассмотрена, и в июне 2019 года ответственные лица решили не привлекать Хайтена к военному трибуналу. Неназванный представитель Пентагона заявил, что не нашел никаких подтверждений слов Сплетстосер, кроме того, что установил, что она действительно находилась рядом с Хайтеном в дни предполагаемых инцидентов. Пентагон учел также, что Хайтена тщательно охраняют, и никто из его охранников не видел, чтобы тот входил в номер подчиненной.

Джон Хайтен — генерал ВВС и командующий Стратегическим командованием ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы. Президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны.