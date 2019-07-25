Экс-министр Гудрат Гулиев отказался от сына-оппозиционера

Бывший министр внешнеэкономических связей Азербайджана Гудрат Гулиев отрекся от своего сына. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на страницу сына экс-министра в фейсбуке.

Согласно информации, заставило Гулиева пойти на такой шаг скандальное интервью его сына - эмигрировавшего в Соединенные Штаты Моне Гулиева - оппозиционной газете «Азадлыг».

Гулиев дал знать, что семья отказывается от Моне и не несет никакой ответственности за его политическую деятельность.