Бывшая королева красоты умерла после долгой борьбы с раком

После шести лет борьбы с раком скончалась «Мисс Сербия-2009» и «Мисс Европа-2014» Дияна Милойкович. Ей было всего 33 года. Об этом пишет таблоид Mirror.

По данным издания, девушке диагностировали инвазивный рак матки, когда ей было 27 лет. На своей странице в Instagram она делилась с подписчиками, как проходит ее борьба со страшным недугом. Таким образом она мотивировала людей ценить свое здоровье.

«Несмотря на то что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала из-за своей судьбы!» — призналась Милойкович.

Несколько недель назад ей сделали переливание крови, поскольку состояние девушки резко ухудшилось. 22 июля она умерла. Ее бывший парень до последних недель поддерживал Милойкович и поблагодарил ее за каждый день, который она провела с ним. В прощальных публикациях он назвал жизнь Дияны чудом и назвал ее «победителем в этом бою». Его поддержали подписчики, заполонив страницу блогерши нежными посланиями.