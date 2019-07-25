Пришедший в Европу из Северной Африки горячий циклон теперь движется в сторону Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

"По прогнозам, и это вызывает наше беспокойство, атмосферный поток сейчас будет транспортировать это тепло в Гренландию", - сказала Клер Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации, на очередном брифинге ООН в Женеве.