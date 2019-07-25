Аномальная жара в Европе угрожает льдам Гренландии заявление ООН
Пришедший в Европу из Северной Африки горячий циклон теперь движется в сторону Гренландии. Об этом сообщает Reuters.
"По прогнозам, и это вызывает наше беспокойство, атмосферный поток сейчас будет транспортировать это тепло в Гренландию", - сказала Клер Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации, на очередном брифинге ООН в Женеве.
Это может привести к активному таянию льда, как это было в Гренландии в 2012 году, отметила Нуллис.
Только в июле щит потерял 160 млрд тонн льда из-за поверхностных таяний. Это примерно эквивалентно 64 миллионам бассейнов размером с олимпийский стадион, подчеркнула Нуллис.
Ледниковый щит Гренландии охватывает 80% острова и развивался на протяжении многих тысяч лет, когда слои снега спрессовывались в лед. Ледяной покров Гренландии - ключевая часть мировой климатической системы. Купол льда достигает высоты 3000 метров, общий объем ледяного покрова составляет примерно 2,9 млн кубических километров, что позволило бы поднять глобальный уровень моря на 7 метров, если бы он полностью растаял.