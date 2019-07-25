Пэрис Хилтон покупает курорт в Украине

Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels и актриса Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатской области Украины и провести там конкурс красоты. Об этом пишет агентство «Укринформ» со ссылкой на источники.

Хилтон хочет устроить конкурс мирового масштаба в украинском комплексе «Деренивская Купель», который находится в предгорье Карпат, в 20 км от Ужгорода. Детали покупки обсуждаются уже несколько недель, ожидается, что сделка будет завершена до конца лета, сообщает агентство. Стоимость курортного комплекса не уточняется.

По информации «Укринформа», наследница узнала о курорте в конце прошлого года, когда прилетала во Львов со своим бывшим бойфрендом, актером Крисом Зилкой — его дедушка родился в Украине. Идея о покупке курорта возникла еще тогда, и после расставания с молодым человеком Хилтон не отказалась от своих планов.