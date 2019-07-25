Лев Аскеров, собкор 07:22

Сигнал SOS! – «Спасите наши души» - из штормовой мглы поступил в два часа пополудни. В 15 милях от Ленкорани поднятые ураганным ветром валы крушили иранское судно «Шабахенг». Шансов на спасение почти не было. - Мы можем продержаться от силы часа два, - как можно спокойно, но с явно дрожащим от отчаяния голосом сообщал капитан судна. - Знаю, это невозможно, но… мы ждем. В штабе Береговой охраны SOS от тонущего «Шабахенга» и надтреснутый волнением голос его капитана был принят радистами в 14 часов 10 минут. А всего минуту спустя здесь же в штабной рубке прозвучал приказ командующего Государственной пограничной службой генерала Эльчина Гулиева. - Спасти во что бы то ни стало!.. Вперед!..

И тут же в ураганную мглу, разрезая наваливавшиеся многоэтажные волны, к терпящим бедствие устремился сторожевик. Электронное оборудование сразу же определило точку трагедии, а самая современная навигационная техника вела наш корабль точно на то место, где находился иранский. Моторы работали на полную мощность… Не прошло и двух часов, как наш сторожевик уже подошел к уходящему под воду «Шабахенгу». Оставалось лишь спасать команду. А это было уже делом техники – профессиональной выучки наших моряков, чья экипировка позволяла им работать в самых экстремальных ситуациях… И в считанные минуты все девять членов иранского судна находились в кают-компании нашего сторожевика, где судовой врач начал внимательно осматривать и прослушивать каждого спасенного. Haqqin.az попросил прокомментировать этот инцидент командующего Государственной пограничной службой генерал-полковника Эльчина Гулиева.

- Не могу не отметить отвагу и оперативность личного состава нашей Береговой службы. Ничего не скажешь, хорошо поработали. Теперь у нас есть такие возможности. Произойди подобное в начале 90-х, мы были бы бессильны и беспомощны. От развала Союза нам в наследство осталось два обветшалых, латаных и перелатанных судна… После распада Советского Союза российские пограничники забирали с собой все что было возможно: бывшую в их распоряжении технику, оборудование и средства. Нашим пограничникам достались в основном устаревшая техника и средства, разрушенные инженерно-технические сооружения, пришедшие в негодность средства коммуникации, что значительно затрудняло их службу. Мы столкнулись с большой проблемой в обеспечении интересов государства на морских границах. Ведь чтобы взять под контроль морские границы, в первую очередь, необходимы были корабли и катера, технические средства, а их тогда у Азербайджана не было. Оперативная ситуация в акватории Каспия, развитие экономики Азербайджана стали важным фактором усиления пограничной охраны Азербайджана в целом и на море, в частности. После прихода к власти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, благодаря его вниманию и заботе начался новый этап в развитии пограничных войск и одного из их подразделений – отдельной бригады сторожевых кораблей. За короткое время в бригаде пограничных сторожевых кораблей было проведено основное строительство и ремонтные работы, текущий ремонт кораблей и ремонт на верфи, на высоком уровне проведены работы по обеспечению судов радиоэлектронными и навигационными устройствами современного типа, аварийно-спасательным и другим оборудованием, катерами…

И вот распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, всегда проявлявшего большую заботу об охране морских границ нашего государства, от 18 февраля 2005 года в составе ГПС была создана новая структура, вобравшая в себя более широкий спектр динамичных возможностей, – Береговая охрана. Начали разрабатываться и претворяться в жизнь новые проекты и программы перспективного развития для обеспечения более эффективной, бесперебойной охраны морских государственных границ и стратегической инфраструктуры. В рамках «Государственной программы по техническому развитию системы охраны государственной границы Азербайджанской Республики в 2006-2010 годах» 29 июня 2007 года началось строительство новой береговой базы для Береговой охраны. Строительство базы шло ударными темпами, и 8 ноября 2008 года при участии президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева состоялась церемония ее открытия. Следующим шагом, предпринятым для исполнения поручений, предписанных Государственной пограничной службе согласно утвержденной распоряжением главы государства от 11 сентября 2013 года «Стратегии морской безопасности Азербайджанской Республики», в том числе в направлении усиления кадровой и технической базы для предотвращения возможных угроз в сфере охраны государственных границ на Каспии, стало строительство нового Судостроительного и судоремонтного центра» Береговой охраны ГПС. В открытии этого центра принял участие президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, давший личные поручения и рекомендации.