17 агентов ЦРУ в Иране – 17 мгновений войны

Алхас Исмайлов, отдел политики 11:42

На Ближнем Востоке все напряженнее. Основные события разворачиваются вокруг Персидского залива. Однако международные эксперты все же считают, что до открытого боестолкновения не дойдет, несмотря даже на решение США инициировать международную операцию «Страж» по защите морских путей в регионе. Тем временем, как сообщает агентство Mehr, Тегеран арестовал 17 человек, которые работали на ЦРУ. Спецслужбы Ирана утверждает, что ЦРУ убедило некоторых граждан страны работать на разведку США, пообещав им помочь с получением визы или с ее продлением. Также им обещали содействовать в эмиграции в США, получении там работы и медицинской помощи. Представитель иранского министерства отмечает, что сотрудники ЦРУ связывались с иранцами в основном через социальные сети, а также на различных научных конференциях в Европе, Азии и Африке. Предполагаемые шпионы использовали поддельные документы, однако ни одному из них не удалось выполнить порученные задания.

Но президент США Дональд Трамп назвал информацию о задержании в Иране американских шпионов не соответствующей действительности. «Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным», - заявил он. В любом случае действия и заявления Ирана и США свидетельствуют об углублении конфликта между ними. Аналитики предвещают, что очень скоро начнется еще большее обострение отношений Ирана и Запада, особенно после того, как Тегеран объявил, что шпионы ЦРУ приговорены к казни. Очень возможно, что главная ставка Тегерана – на антимилитаристские комплексы США и личные слабости Трампа. Последний, как известно, сейчас в своей стране далеко не в лучшей позиции, и любой его шаг может ее только ухудшить. Трамп – заложник собственных предвыборных обещаний об отказе от войн, а его избиратель, не желающий разбираться в нюансах внешней политики, голосовал за вывод войск откуда только возможно и ждет именно этого. Эта ситуация играет на руку конкурентам Трампа по предвыборной гонке: уже сейчас, ссылаясь на ближневосточное обострение, они получают возможность критиковать своего оппонента за разрыв соглашения с Тегераном. Таким образом, война на Ближнем Востоке означает для Трампа практически неминуемое поражение на президентских выборах 2020 года. Но отказ провести военную операцию против Ирана приведет к тому, что аятоллы докажут свое региональное геополитическое превосходство и унизят тем самым лично Трампа и США в целом. Так что и это скажется отнюдь не положительно на его предвыборном рейтинге.

Комментируя haqqin.az ситуацию с США, Ираном и конкретно с Трампом, международный аналитик Александр Кушнарь, редактор интернет-портала Newsader, отмечает, что проблема США – не только в откровенно некомпетентном президенте, у которого большие проблемы как со стратегическим планированием, так и с кадрами (Америка седьмой месяц подряд остается без действующего министра обороны при двух сменившихся за этот период «и.о.»). Проблема США еще и в «пацифистском» Конгрессе, который отказывается поддержать даже незначительную военную операцию в отношении Ирана. «Те конгрессмены, которые сейчас выступают против возмездия в адрес Ирана, не понимают, что тем самым они открывают ворота для действительно масштабного конфликта», - утверждает политолог. Американские законодатели, полагает он, оправдывают себя тем, что их сограждане пока не подвергались атакам со стороны Ирана. «Тегеран прощупывает готовность Вашингтона действовать, не находит этой готовности и продолжает совершать все более дерзкие шаги. Последний из них – захват гражданских судов союзного для США государства. На данный момент неясно, собирается ли коалиция во главе с США проводить хотя бы ограниченную военную операцию против Ирана. Эта ситуация в очередной раз показывает: войны выигрываются в первую очередь политической волей, и только уже во вторую очередь – авианосцами, эсминцами, бомбардировщиками и теми F-22, которые США недавно перебросили в регион специально для сдерживания Ирана», - делает вывод А.Кушнарь.

С этим мнение согласен и политолог Юрий Самонкин. «Все, на что способна Америка в отношении Ирана, – это вести торгово-экономические войны, потому что не может геополитически свергнуть Иран. Трамп в этом вопросе абсолютно слабый. Его предшественники убирали геополитических конкурентов только с точки зрения слабости. Жертвами становились страны Ближнего Востока, которые не были защищены ни в военном, ни в политическом плане. Ситуация с Ираном абсолютно другая. Дональд Трамп не может открыто воевать с теми странами, которые имеют прочный потенциал. Учитывая эту беспомощность во внешней политике, и те противоречия, которые идут внутри Вашингтона, внутри самого Конгресса, агрессивная и двойственная политика Трампа может привести к его проигрышу на выборах. Иран просто играется с США в Персидском заливе, а президент показывает беспомощность», – говорит политолог. Несмотря на далеко не оптимистичную ситуацию, иранский политолог Садых Неджмати полностью поддерживает позицию своих властей. «Весь мир затаил дыхание и ждет, как будут действовать США. Но никаких действий не будет, Иран четко показывает американцам, что не на того напали, и он - Иран, как некоторые страны, не будет мириться с американским давлением. Запас прочности у нашего государства достаточный, и мы сможем сами постоять за себя. Трамп думал, что Иран испугается, но он не учел ни истории, ни характера иранского народа», - сказал он haqqin.az.