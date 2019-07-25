Санкции Евросоюза против Турции: всего лишь угроза пальцем

Европа начинает воплощать в жизнь свои угрозы в адрес Турции за проведение ею геологоразведочных работ у побережья Кипра. Подготовлен целый пакет санкций, в который входят такие меры, как ограничение финансовой помощи, а также приостановка переговоров с Анкарой о новом соглашении по воздушным перевозкам. Первым же шагом стала приостановка до конца года выдачи Турции кредитов Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

«Как банк Евросоюза ЕИБ последует рекомендациям Евросовета и применит ограничительный подход к новым кредитным операциям до конца года», - приводит Reuters пояснение представителя банка. Однако отмечается, что данное ограничение не будет распространяться на проекты, связанные с частными турецкими компаниями.

Отреагировав на действия Евросоюза, президент Турции Эрдоган заявил, что никакие санкции не заставят страну свернуть с намеченного пути. «Последние шаги Турции в Восточном Средиземноморье и Сирии доказывают нашу решительность в отстаивании интересов турецкого народа и турок-киприотов. Никакие угрозы санкций - скрытые или явные - не смогут удержать Турцию от ее правого дела», - сказал Эрдогана.

Турция, «как и сто лет назад, обладает достаточной мощью и решимостью для ликвидации угрозы безопасности своих граждан», - подчеркнул президент.

В руководстве Евросоюза мотивируют введение санкций тем, что, несмотря на неоднократные призывы к Турции прекратить незаконную деятельность в Восточном Средиземноморье, Анкара не только продолжила свои буровые работы к западу от Кипра, но и начала вторую буровую операцию к северо-востоку от острова — в пределах кипрских территориальных вод. Еврочиновники считают, что подобная деятельность оказывает «серьезные прямые негативные последствия» на отношения между Брюсселем и Анкарой. В Совете ЕС призвали Турцию воздержаться от подобных действий, уважать суверенные права Кипра и решать вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа при помощи диалога.

Несмотря на жесткое решение ЕС, в турецком МИД вслед за президентом объявили о намерении продолжить «связанную с углеводородами деятельность» в Восточном Средиземноморье. Турецкие дипломаты при этом обращают внимание на то, что в решениях Евросоюза не упоминаются турки-киприоты, которые «имеют равные права на ресурсы Кипра».