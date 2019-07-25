В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей Министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб, сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, что связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.