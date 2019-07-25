Пограничники в перестрелке с армянскими оккупантами: тяжело ранен армянский наёмник обновлено
27 июля около 11:00, на северо-восточном участке госграницы Армении – в Тавушской области – огнестрельное ранение получил несущий боевое дежурство военнослужащий-контрактник минобороны Армении, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
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Боевые позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана на азербайджано-армянской государственной границе подверглись обстрелу снайперов противника, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.
Согласно информации, снайперы ВС Армении обстреляли военный грузовой автомобиль «КамАЗ», который двигался позади боевых позиций. Одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля.
Ответным огнем стрельба снайперов противника была подавлена.
Пограничные войска ГПС полностью контролируют оперативную ситуацию на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.