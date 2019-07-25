При чем хозяин команды вымаливающей милостыню человек явно неглупый, во всяком случае, дресс-код своим «работницам» он подобрал весьма выигрышный: черная паранджа с закрывающим лицо никабом. Ну кто ж будет гонять правоверных мусульманок, пытающихся прокормить ораву следующую за ними детишек?!

В самом центре Баку, на небольшом пространстве от ТЦ «28 молл» до сада Самеда Вургуна промышляет группа профессиональных попрошаек из примерно десяти женщин разного возраста и оравы детей лет по 8-10. Надо сказать, что эта сплоченная компания стационарно и мобильно работает на компактной и самой, пожалуй, многолюдной территории столицы не первый год.

К тому же дружная группа использует ноу-хау - попрошайничество удачно разбавляет продажей копеечных упаковок гигиенических салфеток.

Но главный успех «предприятия» строится, конечно, на детях. Маленькие замарашки с протянутыми ручонками могут разжалобить кого угодно. У многих женщин на руках груднички. И все это в жару и холод, дождь и ветер. Дети явно уставшие и голодные. Одна из них устроилась прямо на ступеньках «28 Молл» с коляской, в которой мается ребенок с детским церебральным параличом. И ни полиции, ни социальным службам нет дела. Никто не выясняет, что это за ребенок, действительно ли с ним его мать? Ведь у этой категории «тружениц» принято брать в аренду малышей, чтобы растопить сердца жалостливых граждан и собрать побольше денег.

Малолетние попрошайки порой забегают прямо в торговый центр, откуда их выпихивает охрана. За годы «работы» на самой многолюдной площади города команда попрашаек стала наглее и нахальнее. Женщины в черном и их дети уже не простоя вымаливают и канючат, а хватают за рукава прохожих, чуть ли не на шею вешаются, настойчиво требуя милостыню.

Коллективный сбор и пересчет собранных за день средств происходит вечером там же, на скамейке сбоку от «28 молл». И полицию проявляет полную безучастность как к приставаниям к прохожим, так и к вечернему подведению итогов дохода. Впечатление такое, что для них попрошайки - это естественный пейзаж улицы. Между тем в отношении уличных музыкантов реакция мгновенная. Как это было с иранским уличным трио, которым патруль приказал немедленно «прекратить безобразие» и прогнал восвояси. А вот в попрошайничающих детях под ухмыляющимися взглядами взрослых псевдомам и псевдотеток вроде ничего экстраординарного и нет.

Почему полицию и социальные службы не интересует, что дети служат инструментом у профессиональных маргиналов? Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, в подобной ситуации обязаны реагировать ведомства, входящие в Комиссию по делам несовершеннолетних при Кабмине: правоохранительные структуры, министерства образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, культуры, туризма, молодежи и спорта, Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, Исполнительная власть города Баку и т.д. Прежде всего должна принять меры полиция, сообщив о происходящем в другие структуры включая органы опеки.