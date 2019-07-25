Еще одна страна отозвала признание независимости Косова

«Мы получили официальную ноту с подписью министра, согласно которой они после моего визита провели официальное расследование. Выяснилось, что никакого документа о признании Косова они не принимали, поэтому не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву», — рассказал дипломат.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Сербии сообщили, что тринадцатой страной, отозвавшей свое признание суверенитета Косова, стала Республика Палау.

В последнее время сербские дипломаты и представители самопровозглашенной республики активно пытаются склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании независимости Косова. В частности, в феврале в Приштине заявили, что получили признание еще одной страны — Барбадоса. При этом свое признание независимости края отозвали Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и другие государства.