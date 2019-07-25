Впервые этот синдром заметили в 2016 году, через несколько недель после победы на выборах в США Дональда Трампа, который собирался пересмотреть политику улучшения отношений между двумя странами, объявленную предшественником. Через год большинство сотрудников дипломатической миссии покинули Гавану, вернувшись в США, где теперь у всех диагностировали произошедшие в мозге изменения. Медики считают это последствиями некой «акустической атаки».

На высокие, пронзительные звуки организм этих сотрудников дипломатической миссии теперь реагирует тошнотой и головокружением, сопровождаемыми головными болями.

В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу. Ученые заявили: «Разница в мозге между этими двумя группами в настоящий момент ошеломляет», - однако более подробных разъяснений пока не последовало. Заявлено пока только, что существует клиническая аномалия, которая отражается в аномалии визуализации, но неясно, как эти паттерны мозга непосредственно переводятся в значительные проблемы со здоровьем.

До этого предварительная магнитно-резонансная томография 21 работника дипмиссии никаких изменений не выявила.

Эксперты и политологи считают крайне маловероятными версии о том, что кубинская сторона, заинтересованная в улучшении отношений с США, могла зачем-то устроить «акустическую атаку» на дипломатов.